Тело младенца обнаружили в контейнере для мусора в облцентре, сообщается в Telegram-канале СК.
Вечером 9 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в контейнере для мусора в Витебске тела младенца.
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих домах. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность матери малыша устанавливается.
По данному факту Витебским ГОСК проводится проверка.
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Тело младенца нашли в мусорном баке в Витебске
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ