Тело младенца нашли в мусорном баке в Витебске

Вечером 9 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в контейнере для мусора в Витебске тела младенца.Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих домах. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность матери малыша устанавливается.По данному факту Витебским ГОСК проводится проверка.