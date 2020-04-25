Телеведущую Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года" из-за высказывания о домашнем насилии

Журнал Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после скандала, который вызвали ее слова о домашнем насилии.

Поводом стало высказывание Тодоренко в интервью People Talk о том, что женщины сами могут быть ответственны за то, что стали жертвами домашнего насилия. "Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" — сказала она. Телеведущая также заявила, что "надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!».

Эти слова возмутили многих интернет-пользователей, Тодоренко позже принесла свои извинения.

В Glamour заявили, что внимательно относятся к мнению своих читателей.

«Регина Тодоренко больше не носит титул «Женщина года» Glamour. Любое насилие, в том числе буллинг, не допустимо. Очень надеемся, что вы нас в этом поддерживаете», - говорится в заявлении издания.

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. Стала известна как ведущая телевизионной программы «Орел и решка», замужем за музыкантом Владом Топаловым (экс-партнером Сергея Лазарева по группе «Smash!!»).