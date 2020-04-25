Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+8 oC
USD: 2.46
EUR: 2.65
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Телеведущую Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года" из-за высказывания о домашнем насилии

Телеведущую Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года" из-за высказывания о домашнем насилии

Журнал Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после скандала, который вызвали ее слова о домашнем насилии.

Поводом стало высказывание Тодоренко в интервью People Talk о том, что женщины сами могут быть ответственны за то, что стали жертвами домашнего насилия. "Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" — сказала она. Телеведущая также заявила, что "надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!».

Эти слова возмутили многих интернет-пользователей, Тодоренко позже принесла свои извинения.

В Glamour заявили, что внимательно относятся к мнению своих читателей.

«Регина Тодоренко больше не носит титул «Женщина года» Glamour. Любое насилие, в том числе буллинг, не допустимо. Очень надеемся, что вы нас в этом поддерживаете», - говорится в заявлении издания.

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. Стала известна как ведущая телевизионной программы «Орел и решка», замужем за музыкантом Владом Топаловым (экс-партнером Сергея Лазарева по группе «Smash!!»).

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Лукашенко рассказал о планах поставить в минские поликлиники компьютерные томографы, помочь может Гуцериев
Жители Берлина вышли на протест против карантинных мер
Первая китайская миссия по исследованию Марса названа в честь стихотворения
Бобы – отличный продукт в условиях самоизоляции
Назван способ обмануть коронавирус
Продажи мангалов выросли в 4 раза: россияне готовятся провести «майские» на дачах
Южнокорейским футболистам запретят разговаривать во время игры
Коротко о полезности натурального природного антибиотика — прополиса
Из Гоа в Минск вылетел чартерный рейс «Белавиа» со 178 пассажирами
БАТЭ обыграл на выезде "Городею" благодаря мячам Драгуна и Сароки
мнение
Юрий ТЕРЕХ
О яблонях и яблоках
Следователи на субботнике благоустраивали мемориалы и памятники времен Великой Отечественной войны
Телеведущую Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года" из-за высказывания о домашнем насилии
«Бойцовский остров» UFC должен заработать в июне
С 1 мая изменяются бюджеты прожиточного минимума
Международная федерация хоккея составила лучшую пятерку сборной Беларуси всех времен
ДТП в Минске: ребенок вышел из трамвая и угодил под машину
Министерство информации приняло участие в республиканском субботнике
Брестчане расчищали на субботнике забытый парк и обсуждали его перспективы
В Минске заложили Аллею памяти из 75 лип
В Барановичах и Пинске высадили аллеи памяти
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Возвращение в семью
Авторы
СКАНИРУЙТЕ