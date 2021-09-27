Актрису и телеведущую Ларису Гузееву экстренно госпитализировали в московскую больницу № 40 в Коммунарке, информирует РИА Новости.
Уточняется, что телеведущей сделали компьютерную томографию и тест на коронавирусную инфекцию. В результате COVID-19 у Ларисы Гузеевой не выявили. Вместе с тем медики дали ей успокоительное, поскольку у актрисы наблюдался сильный стресс.
В настоящий момент диагноз Ларисы Гузеевой неизвестен.
Еще вчера телеведущая размещала в Instagram публикации из Крыма, где проходила косметические процедуры в одной из клиник.
Фото: Instagram-аккаунт Ларисы Гузеевой