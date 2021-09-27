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  2. Телеведущую Ларису Гузееву экстренно госпитализировали

Телеведущую Ларису Гузееву экстренно госпитализировали

Актрису и телеведущую Ларису Гузееву экстренно госпитализировали в московскую больницу № 40 в Коммунарке, информирует РИА Новости.


Уточняется, что телеведущей сделали компьютерную томографию и тест на коронавирусную инфекцию. В результате COVID-19 у Ларисы Гузеевой не выявили. Вместе с тем медики дали ей успокоительное, поскольку у актрисы наблюдался сильный стресс.

В настоящий момент диагноз Ларисы Гузеевой неизвестен.

Еще вчера телеведущая размещала в Instagram публикации из Крыма, где проходила косметические процедуры в одной из клиник.

Фото: Instagram-аккаунт Ларисы Гузеевой 
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