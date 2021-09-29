Телеведущая Лариса Гузеева подтвердила, что заразилась коронавирусом

Телеведущую и актрису Ларису Гузееву 27 сентября госпитализировали в московскую больницу № 40 в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Сегодня диагноз COVID-19 подтвердился, информирует ТАСС.
"Я заболела этой гадостью. А кто застрахован? Лечусь. Прошу всех не звонить мне и моей семье. <...> Мне и так страшно", – поделилась в своем Instagram-аккаунте телеведущая.
Лариса Гузеева подтвердила свой диагноз только спустя три дня после госпитализации. Дело в том, что в понедельник ей сделали компьютерную томографию, а также провели тестирование на COVID-19. В результате коронавирусную инфекцию в тот день у актрисы не выявили.
Лариса Гузеева известна по ролям в фильмах "Жестокий романс", "Секретный фарватер", "Наследницы", а также как телеведущая программы "Давай поженимся!".
Фото: Instagram-аккаунт Ларисы Гузеевой