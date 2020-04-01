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Телеведущая Кудрявцева рассказала о результатах анализа на коронавирус

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о результатах теста на коронавирус. Четыре дня назад она сообщила в соцсети о том, что сдала анализ. 

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В связи с последними событиями сдала тест на коронавирус . Результат через 3 дня . Самоизолировалась, надеюсь будет отрицательным . А вот сми которые выпускают заголовки, что я назвала сволочами россиян , которые сидят дома - гореть вам в аду !!! Соглашусь , что мой сторис был неуместным и моя ирония и шутка в это сложное время переформатировалась желтушными сми как злобное послание ! Имейте совесть и различайте иронию от намерения !Я призываю быть ответственными гражданами , сидеть дома и без особой нужды не выходить . Давайте все будем здоровы и будем беречь друг друга

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Ведущая была на вечеринке, устроенной в середине марта по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого, где присутствовал и певец Лев Лещенко, у которого позже диагностировали коронавирус.

Как рассказала Кудрявцева Starhit, ее тест оказался отрицательным. По словам телеведущей, она уже воссоединилась со своей семьей, пишет РИА Новости.

Напомним, Лещенко, который недавно вернулся с женой из США, вскоре после упомянутой вечеринки почувствовал себя плохо и обратился в больницу Коммунарки в Новой Москве. Позже певцу диагностировали коронавирус.

Тест на коронавирус сдал еще один участник вечеринки — заболевший пневмонией композитор Игорь Николаев. У него, как и у Кудрявцевой, коронавирус не обнаружен.

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