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Телеведущая Ксения Бородина официально развелась с мужем

Российская телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров больше не являются мужем и женой. Об этом Бородина рассказала на своей странице в Instagram. 


Знаменитость выложила пост с подписью: "Freedom (Свобода. – Прим. ред.)".

Позже различные российские СМИ стали распространять информацию о том, что мировой суд Кунцевского района действительно расторг брак телеведущей и бизнесмена. Теперь экс-супругам предстоит раздел имущества. К слову, недавно стало известно, что дом, в котором проживали Бородина и Омаров последние несколько лет, оформлен на маму телеведущей. 

Напомним, пара прожила в браке шесть лет. У них есть общая 5-летняя дочь Теона. Недавно Бородина рассказала, как ребенок переживает развод родителей: "Дочке тяжело. Я много разговоров с ней провела. Много тепла и ласки дала. Она очень умная и чуткая девочка, но, конечно, переживает". 

Видео: instagram.com/borodylia
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