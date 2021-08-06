Телеведущая Ксения Бородина официально развелась с мужем

Знаменитость выложила пост с подписью: "Freedom (Свобода. – Прим. ред.)".
Позже различные российские СМИ стали распространять информацию о том, что мировой суд Кунцевского района действительно расторг брак телеведущей и бизнесмена. Теперь экс-супругам предстоит раздел имущества. К слову, недавно стало известно, что дом, в котором проживали Бородина и Омаров последние несколько лет, оформлен на маму телеведущей.
Напомним, пара прожила в браке шесть лет. У них есть общая 5-летняя дочь Теона. Недавно Бородина рассказала, как ребенок переживает развод родителей: "Дочке тяжело. Я много разговоров с ней провела. Много тепла и ласки дала. Она очень умная и чуткая девочка, но, конечно, переживает".
Видео: instagram.com/borodylia