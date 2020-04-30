Телескоп "Хаббл" увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов

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НАСА

Комета C/2019 Y4 была обнаружена 29 декабря 2019 года роботизированной астрономической обзорной системой ATLAS (Asteroid Terrain-impact Last Alert System) на Гавайях. До середины марта ее светимость нарастала, а потом внезапно комета начала тускнеть.Ученые предположили, что ледяное ядро кометы дробится и распадается на части. Эту версию подтвердил астроном-любитель Жозе де Кейрос, который 11 апреля сфотографировал три отдельных ее фрагмента.20 апреля космический телескоп "Хаббл" идентифицировал 30 обломков, движущихся в хвосте кометной пыли. Когда 23 апреля был получен очередной снимок, фрагментов было уже 25., — приводятся в пресс-релизе НАСА слова Дэвида Джуитта, профессора планетологии и астрономии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и руководителя одной из двух команд, сфотографировавших распад кометы.Поскольку фрагментация происходит быстро и непредсказуемо, ученым трудно уверенно судить о причинах распада C/2019 Y4 (ATLAS). Есть предположение, что комета распадается на куски из-за разрыва материала ядра под действием испаряющихся газов.Поскольку выход газов из недр кометы нарастает и происходит это неравномерно, увеличивается скорость вращения ядра, что приводит к его фрагментации., — говорит лидер второй команды наблюдений "Хаббла" Цуаньжи Йе из Университета штата Мэриленд.В любом случае это первые наблюдения, которые позволяют детально проследить динамику распада ядра кометы, который идет достаточно быстро. Ученые считают, что наблюдаемый процесс может быть одним из главных механизмов гибели комет, а дальнейшие наблюдения за C/2019 Y4 (ATLAS) помогут разобраться в нем., — отмечает Джуитт.Распадающаяся комета во время наблюдений находилась внутри орбиты Марса, на расстоянии приблизительно 145 миллионов километров от Земли. Ближе всего комета, вернее, то, что от нее останется, подойдет к Земле 23 мая. Тогда космическое тело будет примерно в 115 миллионах километров от нашей планеты, а через восемь дней она пройдет всего в 37 миллионах километров от Солнца.