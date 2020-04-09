Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

Фото:

chandra.harvard.edu

, — рассказал о работе один из ее авторов, астрофизик из Гарвардского университета (США) Геррит Шелленбергер.В конце прошлого столетия ученые обнаружили, что Вселенная не просто растет, а делает это все быстрее и быстрее. Причиной ускоренного расширения ее границ, как сегодня считают ученые, служит так называемая темная энергия — загадочная субстанция или свойство пространства, природа которой остается одной из главных загадок современной науки.В соответствии с космологическим принципом Коперника, одни и те же законы физики справедливы для каждой произвольной точки во Вселенной. Поэтому она должна выглядеть и расширяться в один и тот же момент времени одинаково вне зависимости от места и направления наблюдения. В начале XXI века ученые впервые столкнулись с признаками того, что это может быть не так.Так, в 2006 году группа астрономов под руководством Жуана Магейжу обнаружила необычную структуру в микроволновом "эхо" Большого взрыва, которую космологи сейчас называют "осью зла". Исследуя реликтовое излучение Вселенной, ученые обнаружили в космосе участок, в котором его энергия была больше, чем в других уголках Вселенной.Многие исследователи предположили, что существование подобных аномалий означает, что некоторые регионы мироздания могут расширяться быстрее, чем соседние, и наоборот. Впоследствии ученые, анализируя данные с телескопов Planck и WMAP, которые изучали "эхо" Большого Взрыва, находили как дополнительные подтверждения существования этой "оси зла", так и аргументы против этого.Шелленбергер и его коллеги по данным телескопов Chandra, XMM-Newton и ROSAT изучали то, как много рентгеновского излучения вырабатывали три сотни случайно выбранных ярких скоплений галактик. В результате астрономы получили новые свидетельства в пользу гипотезы о неоднородном расширении Вселенной.Как объясняют ученые, этот параметр, вместе с температурой газа межгалактической среды, позволяет достаточно точно вычислить расстояние до подобных скоплений, не опираясь на различные космологические модели и допущения, которые могут сильно исказить результат.Соответственно, если разные типы скоплений галактик расположены примерно на одном и том же расстоянии от Земли и имеют схожую температуру, то при отсутствии "оси зла" и равномерном расширении Вселенной их яркость в рентгеновском диапазоне должна быть одинаковой.В реальности, как показали замеры трех космических телескопов, это не так. Яркость скоплений, идентичных по температуре и расстоянию до Земли, в некоторых случаях различалась более чем на треть. Учитывая огромное число изученных групп галактик, а также наличие идентичных аномалий в данных сразу трех телескопов, подобные результаты, как считают Шелленбергер и его коллеги, не могут быть ошибкой измерений или случайностью.Проверить эти теории, как отмечают астрономы, можно будет в ближайшие годы, когда российско-германская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" завершит перепись всех крупнейших скоплений галактик Вселенной. Ее замеры или подтвердят выкладки Шелленбергера и его коллег, или же раскроют причины того, почему ученым сейчас кажется, что Вселенная расширяется неравномерно., — подытожил другой автор работы, Константинос Мигкас, астрофизик из Боннского университета (Германия).