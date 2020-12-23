В Telegram-канале «ONT_NEWS» подтвердили блокировку страницы телеканала в Instagram.
– У нас есть доказательства того, что имел место факт заказной атаки со стороны деструктивной оппозиции. Надеемся, Instagram разберется в данной ситуации и примет правильное решение без политической ангажированности, – пояснили на телеканале.
Фото: kaspersky.ru
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Телеканал ОНТ прокомментировал блокировку своего официального аккаунта в Instagram
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