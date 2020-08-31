Созданные за рубежом меньше двух лет тому назад якобы независимые Telegram-каналы, оплачиваемый из польского госбюджета телеканал «Белсат», радиостанции «Радыё «Рацыя» и Euroradio – «Европейское радио для Беларуси», веб-портал белорусской оппозиции «Хартия'97», который получил финансирование через польский государственный Фонд международной солидарности. Скажете, это не открытое информационное давление? - Задался вопросом телеканал ОНТ.
Расследование журналистов вышло в эфир накануне в программе "Контуры".
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Telegram, телеканалы, радиостанции, спецслужбы, "черные пауки". Как оказывают информационное влияние на Беларусь
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