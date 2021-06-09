Два Telegram-канала – "Браслаў для жыцця" и "Поставы для жизни" – были признаны судом экстремистскими. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Фото: pixabay.com
Суд Железнодорожного района Витебска принял соответствующее решение по материалам витебского облуправления ГУБОПиК МВД.
В указанных Telegram-каналах неоднократно призывали к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, хулиганству, вандализму, блокированию движения автомобильного и железнодорожного транспорта, сопротивлению милиционерам, захвату власти, а также к разжиганию социальной вражды. Также были призывы к действиям по дестабилизации работы Центризбиркома и госорганов, публиковались оскорбительные комментарии, а в "Поставах для жизни" – фашистская символика.
МВД Беларуси напоминает: распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.
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Telegram-каналы "Браслаў для жыцця" и "Поставы для жизни" признаны экстремистскими
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