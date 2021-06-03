Telegram-канал "Жодино Для Жизни Чат" признан экстремистским

Прокуратура Жодино при надзоре за соблюдением законодательства установила, что с 8 октября 2020 года владельцы, администраторы и пользователи информационного Telegram-канала "Жодино Для Жизни Чат" неоднократно размещали на нем экстремистские материалы. Отмечается, что администрация канала мер к предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала.На основании Закона "О противодействии экстремизму" прокурор Жодино подготовил и направил в суд заявление о признании информационной продукции указанного Telegram-канала экстремистскими материалами.В прокуратуре сообщили, что суд Жодино удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение принятого решения.Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения канала в республиканский список экстремистских материалов.