По инициативе прокуратуры Жодино информационная продукция Telegram-канала "Жодино Для Жизни Чат" признана экстремистской. Об этом проинформировали в службе информации прокуратуры Минской области.
Прокуратура Жодино при надзоре за соблюдением законодательства установила, что с 8 октября 2020 года владельцы, администраторы и пользователи информационного Telegram-канала "Жодино Для Жизни Чат" неоднократно размещали на нем экстремистские материалы. Отмечается, что администрация канала мер к предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала.
На основании Закона "О противодействии экстремизму" прокурор Жодино подготовил и направил в суд заявление о признании информационной продукции указанного Telegram-канала экстремистскими материалами.
В прокуратуре сообщили, что суд Жодино удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение принятого решения.
Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения канала в республиканский список экстремистских материалов.
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Telegram-канал "Жодино Для Жизни Чат" признан экстремистским
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