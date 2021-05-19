Telegram-канал "Волковыск для жизни чат" признан экстремистским

Фото:

pixabay.com

Прокуратура Волковысского района проанализировала размещенные в канале сообщения и установила, что в них содержатся призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, блокировке движения транспорта, оказанию сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества. Также есть комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих, членов их семей.Подчеркивается, что администрация канала системных действий по блокировке или противодействию публикациям экстремистской направленности не принимала. Доступ к каналу без ограничений мог получить каждый.На основании закона "О противодействии экстремизму" прокурор Волковысского района подготовил и направил в суд заявление о признании информационной продукции Telegram-канала экстремистской. Суд Волковысского района удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов в стране.