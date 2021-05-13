Telegram-канал "Смаргонь ЧАТ" признан экстремистским

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Прокуратура района проанализировала размещенные сообщения. Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, незаконным забастовкам, сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества. Также там размещались комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих, членов их семей в связи с выполнением ими служебных обязанностей.В прокуратуре рассказали, что доступ к каналу не имел ограничений. Его администрация системных действий по блокировке или противодействию публикациям экстремистской направленности не принимала.На основании закона "О противодействии экстремизму" прокурор Сморгонского района подготовил и направил в суд заявление о признании информационной продукции канала с логотипом "Смаргонь ЧАТ" экстремистскими материалами. Cуд Сморгонского района удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории страны.