Telegram-канал "Настаўніцкай газеты" меняет формат

Летом 2020-го редакция «Настаўніцкай газеты» завела свой Telegram-канал. Его основной контент – это ссылки на материалы, опубликованные на сайте издания, фотографии и анонсы предстоящих событий. В Министерстве образования дали полезные рекомендации по развитию онлайн-платформы для общения с аудиторией.

Во-первых, на площадке необходимо размещать более актуальную информацию, заявила пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая во время круглого стола «Настаўніцкая газета»: инновационные направления развития»:

– И делать это стоит оперативно. Ведь одну и ту же новость в печатном издании и на интернет-площадке необходимо подавать по-разному. Также Telegram-канал должен стать платформой для обсуждения важных вопросов, нам нужно налаживать обратную связь с педагогами. Зачастую мы не замечаем проблем, которые волнуют учителей в небольших школах. Такая площадка поможет нам стать ближе.