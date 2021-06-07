Информпродукция Telegram-канала "Лида для жизни ЧАТ" признана экстремистской. Об этом сообщает служба информации прокуратуры Гродненской области.
Фото: pixabay.com
Прокуратура Лидского района проанализировала размещенные в чате сообщения и установила, что в них содержались призывы к экстремистской деятельности, в том числе блокированию движения на автомобильных дорогах, хулиганским действиям, актам вандализма, сопротивлению сотрудникам милиции, уничтожению и повреждению их имущества. Также там размещались комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес представителей правоохранительного блока и государственных служащих, членов их семей.
Доступ к ресурсу мог получить каждый без препятствий и ограничений через сеть. Кроме того, администрация канала мер к предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала.
На основании Закона "О противодействии экстремизму" прокурор Лидского района обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции канала экстремистской.
Суд Лидского района удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения. Его копия направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов.
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Telegram-канал "Лида для жизни ЧАТ" признан экстремистским
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.