Telegram-канал "Лида для жизни ЧАТ" признан экстремистским

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Прокуратура Лидского района проанализировала размещенные в чате сообщения и установила, что в них содержались призывы к экстремистской деятельности, в том числе блокированию движения на автомобильных дорогах, хулиганским действиям, актам вандализма, сопротивлению сотрудникам милиции, уничтожению и повреждению их имущества. Также там размещались комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес представителей правоохранительного блока и государственных служащих, членов их семей.Доступ к ресурсу мог получить каждый без препятствий и ограничений через сеть. Кроме того, администрация канала мер к предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала.На основании Закона "О противодействии экстремизму" прокурор Лидского района обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции канала экстремистской.Суд Лидского района удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения. Его копия направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов.