Telegram-канал «Элехтарат» и группа «Чат Элехтарата» признаны экстремистскими в Беларуси

На указанном ресурсе публиковали материалы, в том числе экстремистские, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления, призывы и агитацию к массовым беспорядкам и захвату власти, хулиганским и террористическим действиям.Напомним, распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.