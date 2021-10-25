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  2. Telegram-канал «Элехтарат» и группа «Чат Элехтарата» признаны экстремистскими в Беларуси

Telegram-канал «Элехтарат» и группа «Чат Элехтарата» признаны экстремистскими в Беларуси

Такое решение принято 22 октября судом Железнодорожного района Гомеля по материалам проверки ГУБОПиК МВД. Об этом сообщает МВД. 

Фото: pixabay.com

На указанном ресурсе публиковали материалы, в том числе экстремистские, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления, призывы и агитацию к массовым беспорядкам и захвату власти, хулиганским и террористическим действиям.

Напомним, распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.
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