Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем" признан экстремистским

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На ресурсе "Чай з малинавым варэннем" публиковалась информация, направленная на оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, а также разжигание социальной и политической вражды.Теперь за публикацию (репост) информации из запрещенного ресурса предусмотрены административная ответственность и наказание вплоть до ареста, напомнили в МВД.