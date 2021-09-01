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  2. Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем" признан экстремистским

Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем" признан экстремистским

Данное решение принято 31 августа судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. 

Фото: pixabay.com

На ресурсе "Чай з малинавым варэннем" публиковалась информация, направленная на оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, а также разжигание социальной и политической вражды. 

Теперь за публикацию (репост) информации из запрещенного ресурса предусмотрены административная ответственность и наказание вплоть до ареста, напомнили в МВД.
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