Телефонную линию для поддержки одиноких пожилых людей запускают в Беларуси

Позвонив на номер 201 можно будет получить психосоциальную поддержку, передает БЕЛТА.

Белорусское общество Красного Креста запускает телефонную линию 201 для психосоциальной поддержки одиноких пожилых людей. Принимать звони будут волонтеры БОКК.

- Они окажут пожилым людям психосоциальную поддержку - выслушают, ответят на все вопросы, успокоят. А если человеку нужна будет конкретная помощь, подскажут, к каким компетентным службам следует за ней обратиться, - рассказали в БОКК.

Позвонить волонтером могут одинокие пожилые люди, оказавшиеся в вынужденной изоляции. В течение недели линия 201 будет работать в тестовом режиме с 9.00 до 18.00. Планируется, что за это время звонки со всех мобильных операторов станут бесплатными. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры. Инициативу БОКК поддержала благотворительная платформа ИМЕНА.