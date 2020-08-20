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Телефонная линия Кочановой: благодарности и предложения

Совершенно нетипичной получилась прямая телефонная линия, которую провела сегодня председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Многие люди звонили не для того, чтобы обратиться за содействием и помощью, а с желанием выразить слова благодарности и поддержки политическому курсу нашего государства. Прозвучал ряд конструктивных предложений.

Слова искренней поддержки адресовал Президенту пенсионер из Кричева Александр Владимирович:

– Благодаря нашему Главе государства и проводимой им политике я выучил, причем бесплатно, всех своих детей, а теперь учу внуков. О том, какой ощутимый скачок в развитии совершила наша страна, я говорил и на недавнем митинге в поддержку Президента в Кричеве. И я твердо убежден: никакие не 80, а все 90 процентов  – за Президента!

Минчанка Галина Петровна также активно поддерживает нынешний социально-политический курс нашей страны. А на "прямую линию" к председателю Совета Республики позвонила высказать свои предложения о совершенствовании Конституции.

Еще одно предложение озвучила юрист, а в прошлом – работник суда, жительница Речицы Галина Васильевна. Она рассказала, что самостоятельно организовывает и проводит встречи с молодежью, на которых доступно, компетентно и аргументированно разъясняет суть происходящих в стране событий и авантюрный характер тех, кто пытается манипулировать молодежью в своих целях и раскачать обстановку в стране. В завершение беседы Наталья Кочанова сказала:

– Спасибо Вам большое, я очень признательна за Вашу поддержку, гражданскую и жизненную позицию. Мы обязательно постараемся задействовать Ваш потенциал в работе с молодежью и в идеологической работе в целом.

Еще одно конструктивное предложение прозвучало от жительницы Березы Натальи Ивановны. Убежденная сторонница здорового образа жизни и хозяйка агроусадьбы, она задумала и старается реализовать множество проектов по оздоровлению земляков, прежде всего – подрастающего поколения. Самый масштабный из них – создание молодежной деревни на принципах экологического землепользования. Конечно же, это, как и все остальные предложения созидательного характера, было взято главой Совета Республики на карандаш.

Естественно, звонили и люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации и просившие о помощи. Участница ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Мария Михайловна не согласна с решением врачебных экспертов, снявших с нее инвалидность, – этот вопрос будет решаться в ближайшее время совместно с Министерством здравоохранения. Минчанка Галина Ивановна жаловалась на несправедливое, по ее мнению, увольнение из столичной гимназии, где она работала гардеробщицей. А бобруйчанка Екатерина Анатольевна просила содействия в решении серьезной проблемы с мужем-инвалидом, периодически теряющим сознание от неправильно подобранного протеза. Наталья Кочанова заверила:

– Я Вас услышала. Мы поднимем все имеющиеся документы и заключения врачей, посмотрим, какие поручения по этому вопросу уже давались ранее, и обязательно разберемся с Вашей проблемой.

Были и обращения по сугубо бытовым, но не менее значимым для людей вопросам. Так, Александра Александровна из Молодечно рассказала, что приобрела в Сморгонском районе жилой дом, но к нему не подведена линия электроснабжения: она была ликвидирована много лет назад после пожара и с тех пор не восстанавливалась. Ирина Владимировна из Речицы посетовала на изменение городскими властями рельефа местности, из-за чего паводковые и дождевые воды стали затапливать ее участок. А жителя Осиповичей Андрея Петровича беспокоит земельный конфликт с соседями и несправедливое, как он считает, отношение к нему местного отдела архитектуры и строительства.

Всего в ходе прямой телефонной линии поступило 33 обращения. Ни один звонок, ни одно обращение граждан в верхнюю палату Парламента не останется без внимания. Наталья Кочанова подчеркнула:

– Мы постоянно мониторим ситуацию. Ведь если ты не решаешь вопросы, с которыми к тебе обращаются люди, они не будут обращаться. При этом прямые телефонные линии даже более эффективны, чем личные приемы граждан, поскольку позволяют за тот же промежуток времени выслушать больше людей и больше волнующих их вопросов.

А в разговоре с журналистами председатель Совета Республики резюмировала:

– Сегодня прямая телефонная линия особенная. Несмотря на то, что, как правило, преобладают вопросы, касающиеся работы жилищно-коммунального хозяйства, строительства жилья, все же люди, которые звонили сегодня, говорили о поддержке того курса, который проводится в стране, поддержке Президента, передавали ему слова признательности и благодарности. Очень много было добрых пожеланий и просьб сохранить мир и спокойствие, независимость нашей страны. Мы понимаем, что есть внешние факторы, которые также влияют на ситуацию в стране. Поэтому небезразличная позиция наших граждан дорогого стоит. Это мнение людей, которые хотят сохранить мир, спокойствие и стабильность на нашей земле, в нашей родной стране.

Фото БЕЛТА

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