Следственным комитетом проводится проверка по факту гибели супругов в шалашном сооружении. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.
Инцидент произошел утром 9 декабря вблизи города Лиды. Монтер железнодорожных путей обнаружил тела мужчины и женщины без признаков жизни.
Было установлено, что погибшему 58 лет, а погибшей – 55 лет. По предварительной информации, супруги не имели постоянного места жительства и проживали в шалаше. Также пара злоупотребляла спиртным.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначили ряд экспертиз. Предполагаемая причина смерти – переохлаждение организма.
По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото: СК Беларуси
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Тела супругов без признаков жизни обнаружены в шалаше около Лиды
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