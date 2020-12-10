Тела супругов без признаков жизни обнаружены в шалаше около Лиды

Инцидент произошел утром 9 декабря вблизи города Лиды. Монтер железнодорожных путей обнаружил тела мужчины и женщины без признаков жизни.Было установлено, что погибшему 58 лет, а погибшей – 55 лет. По предварительной информации, супруги не имели постоянного места жительства и проживали в шалаше. Также пара злоупотребляла спиртным.Следователи провели осмотр места происшествия, назначили ряд экспертиз. Предполагаемая причина смерти – переохлаждение организма.По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.Фото: СК Беларуси