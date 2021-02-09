В одной из квартир облцентра обнаружены двое мужчин без признаков жизни. Витебский ГОСК выясняет обстоятельства случившегося.
По предварительным данным, инцидент произошел в феврале 2021 года.
Предположительно, между двумя братьями произошел конфликт, в ходе которого один нанес другому телесные повреждения, в том числе и удар топором. От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте. Через некоторое время после инцидента 64-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.
– Тела братьев были обнаружены сыном одного из погибших вечером 8 февраля. Точные даты смерти и обстоятельства случившегося выясняются, – сообщила официальный представитель СК по Витебской области Оксана Лазько.
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. По изъятым предметам и объектам назначен ряд экспертных исследований.
Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) УК РБ.
Фото: СК Беларуси
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Тела двух братьев обнаружены в квартире в Витебске
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