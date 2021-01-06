Спасатели извлекли тело второго человека, оказавшегося под завалами после обрушений в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке, поисковые работы завершены. Об этом сообщили в компании "Тревожное зарево", ведущей добычу на этом месторождении, пишет ТАСС.
"Второй человек обнаружен мертвым и извлечен [из-под завалов]. Поисковые работы завершены", – рассказал собеседник информационного агентства.
Ранее сообщалось об обнаружении одного погибшего.
Информация об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения поступила в оперативную дежурную смену краевого МЧС сегодня около полудня. По предварительной информации, под завалами оказались пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно. К поискам и разборам завалов было привлечено около 30 человек. Следственное управление СК России по региону и прокуратура начали проверку.
Инцидент произошел на Асачинском золоторудном месторождении в Елизовском районе в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Компания "Тревожное зарево" обладает лицензиями на право пользования недрами месторождения. Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.
Фото: архив ТАСС
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Тела двоих погибших извлекли из-под завалов в шахтах месторождения золота на Камчатке
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