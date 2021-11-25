Тела девяти человек обнаружены в шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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Сегодня в Сибирское управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении и взрыве на угольной шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области.По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров. На момент происшествия в шахте находились 285 человек. Также сообщается о 45 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии.Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС России, на подъезде еще 18.По данному факту прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель человека.