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Тела девяти человек обнаружены в шахте "Листвяжная" в Кузбассе

В результате взрыва на угольной шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибли девять человек. Об этом информирует ТАСС

Архивное фото ТАСС

Сегодня в Сибирское управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении и взрыве на угольной шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области. 

По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров. На момент происшествия в шахте находились 285 человек. Также сообщается о 45 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии. 

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС России, на подъезде еще 18.

По данному факту прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель человека. 
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