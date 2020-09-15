Тель-Авив и Хайфа готовы рассмотреть вопрос строительства арены для матчей КХЛ

Тель-Авив и Хайфа готовы к тому, чтобы рассмотреть вопрос по строительству дворца для матчей местной команды в рамках чемпионата КХЛ. Об этом ТАСС рассказал глава клуба "Бат-Ям", ранее руководивший Федерацией хоккея Израиля Евгений Гусин.
"Когда я возглавлял федерацию (2013–2018), мы начали закладывать серьезную базу детско-юношеского хоккея. С годами популярность этого вида спорта стала расти, поэтому мы поставили перед собой цель сделать хоккей одним из ведущих видов спорта в стране. Разработали программу развития, несколько последних лет посматривали в сторону КХЛ. Еще в 2013 году Вячеслав Александрович Фетисов (бывший председатель совета директоров КХЛ. – Прим. ТАСС), который тогда был в Израиле, сказал, что видит перспективу создания команды", – сказал Евгений Гусин.
Фото: архив ТАСС
"Тогда к этим словам многие здесь относились скептически, но два года назад, когда Фетисов был в Израиле в рамках своей программы "Последняя игра", он несколько часов провел на льду с местными хоккеистами. Ему удалось увидеть живой интерес к хоккею в Израиле и потенциал. Мы начали работать над проектом создания команды КХЛ, обратились в лигу, которая сказала, что заинтересована в расширении и видит в Израиле перспективу", – добавил он.
По словам Гусина, который является воспитанником воскресенского "Химика" и в течение 15 лет был бессменным голкипером сборной Израиля, инициативная группа достигла договоренности по месту для строительства арены с руководством ряда израильских городов. "На сегодняшний день есть два города, которые готовы рассматривать вопрос строительства стадиона, речь идет о Тель-Авиве и Хайфе. Где это будет сделано раньше, сказать не могу", – прокомментировал собеседник информационного агентства.
"В ближайшее время будет объявлен тендер на строительство ледового дворца. Как только его проведут, мы будем понимать сроки строительства, начнем более конкретно общаться со структурами, которые были бы готовы взять на себя финансирование клуба", – дополнил Евгений Гусин.
Израильская сторона уже обсуждала с лигой, в каком дивизионе может сыграть команда в случае ее создания. "Мы провели определенные переговоры, есть понимание. В КХЛ есть заинтересованность, чтобы команда была создана. Израиль является той страной, которая может стать в дальнейшем сферой влияния российского хоккея", – отметил он.
Сейчас в рамках борьбы с COVID-19 в Израиле не проводятся спортивные соревнования со зрителями. "Проводить матч КХЛ без болельщиков нет смысла – мы заинтересованы, чтобы был полный стадион. Три года назад проходила Маккабиада, на финальном матче между сборными США и Канадой был полностью забитый стадион (7 тысяч зрителей). Понятно, что есть интерес, поэтому проводить игру без болельщиков нельзя. Если ограничения снимут, то на играх КХЛ будет заполнена вся арена", – подчеркнул Гусин.
Бывший руководитель израильской федерации также рассказал, что руководству организации удалось добиться показа всех важнейших хоккейных турниров мира в стране: "Есть договоренность по трансляциям игр Национальной хоккейной лиги, надеемся, что будет достигнута аналогичная договоренность по трансляциям матчей КХЛ. Мы этот вопрос поднимали, руководство одного из спортивных израильских каналов в этом заинтересовано. Транслировать игры КХЛ удобнее, чем матчи НХЛ, из-за разницы во времени".
В случае создания команда КХЛ будет представлять весь израильский хоккей. "Как в баскетболе, когда в свое время в Тель-Авиве был создан клуб "Маккаби", который виделся командой, представляющей страну. У нас есть предпосылки к тому, чтобы в Израиле росли потенциально интересные хоккеисты", – сказал Гусин.
"Многие молодые ребята, которые начинают развиваться, уезжают в Северную Америку. Кто-то уезжает в Беларусь и Россию, чтобы развиваться дальше и со временем стать хоккеистами нашей сборной", – добавил спортивный функционер.
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Тель-Авив и Хайфа готовы рассмотреть вопрос строительства арены для матчей КХЛ
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