Тель-Авив и Хайфа готовы рассмотреть вопрос строительства арены для матчей КХЛ

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ТАСС

(бывший председатель совета директоров КХЛ. – Прим. ТАСС), – сказал Евгений Гусин., – добавил он.По словам Гусина, который является воспитанником воскресенского "Химика" и в течение 15 лет был бессменным голкипером сборной Израиля, инициативная группа достигла договоренности по месту для строительства арены с руководством ряда израильских городов., – прокомментировал собеседник информационного агентства., – дополнил Евгений Гусин.Израильская сторона уже обсуждала с лигой, в каком дивизионе может сыграть команда в случае ее создания., – отметил он.Сейчас в рамках борьбы с COVID-19 в Израиле не проводятся спортивные соревнования со зрителями., – подчеркнул Гусин.Бывший руководитель израильской федерации также рассказал, что руководству организации удалось добиться показа всех важнейших хоккейных турниров мира в стране:В случае создания команда КХЛ будет представлять весь израильский хоккей., – сказал Гусин., – добавил спортивный функционер.