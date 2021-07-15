Ученые из Объединенных Арабских Эмиратов искусственным путем вызвали на некоторых территориях страны сильные дожди. Такой эксперимент прошел днем в 50-градусную жару, передает РИА Новости.
– Дожди выпали к северу от поселка Хатта в ОАЭ в Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хилю, Кальба-роуд и Хувайлат, – уточнил информацию эмиратский портал прогноза погоды Марказ аль-Асифа (Storm Center).
Вместе с тем национальное метеорологическое бюро отметило, что осадки выпали в городах, расположенных около населенного пункта Аль-Айн столичного эмирата Абу-Даби. В данной местности температура воздуха достигла 47 градусов. Синоптики добавили, что дожди пошли в ОАЭ летом, когда в Эмиратах не выпадают осадки, после специальных экспериментов по засеву облаков.
При этом бюро прогнозов погоды Катара подчеркнуло, что с субботы до середины следующей недели в стране, где более 50 градусов жары в дневное время суток, также возможны дожди.
Фото: pixabay.com
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Технологию искусственного вызова дождей испытали в ОАЭ
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