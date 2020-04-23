Техника, вышки и беспилотники. В Минлесхозе обсудили подготовку к пожароопасному сезону

Закупка современных беспилотных летательных аппаратов поможет быстрее обнаружить лесной пожар, рассказал на заседании коллегии Министерства лесного хозяйства руководитель отрасли Виталий Дрожжа.

— С наступлением пожароопасного сезона наши люди фактически сутками тушат лесные пожары. Помимо человеческого ресурса мы тратим также значительные финансовые средства на борьбу с возгораниями. Сегодня отечественные предприятия производят хорошие беспилотные летательные аппараты с довольно большим радиусом съемки, — считает министр.

По его словам, дроны помогут минимизировать площади очагов. Кроме этого, один аппарат можно использовать сразу в трех-четырех лесхозах.

— Каждый год у нас фактически «горят» одни и те же лесхозы. Наиболее сложная ситуация складывается в южных регионах страны, где нередко случаются и трансграничные пожары. Здесь к этому вопросу необходимо подойти наиболее серьезно, — уверен Виталий Дрожжа.

Также министр лесного хозяйства отметил, что в ведомстве ежегодно проводится значительная работа по подготовке к пожароопасному сезону: приобретается необходимая техника и инвентарь, производится установка пожарно-наблюдательных вышек и мачт, а также осуществляется покупка средств фото- и видеофиксации.