Технические решения, использованные «Гомсельмашем», чисто белорусские. Об этом заявил заместитель начальника управления НТУ Минпрома Сергей Кабишов в специальном проекте «Сделано!», вышедшем в эфире телеканала «Беларусь 1»:





— Технические решения, которые были использованы «Гомсельмашем», чисто белорусские. Работа этого комбайна обходится дешевле, чем аналогичных машин, где установлен дизельный двигатель. С экологической точки зрения эта машина тоже обладает большими преимуществами. Естественно, эта техника будет востребована как в Беларуси, так и за рубежом.

В проекте отмечено, что к сельскохозяйственной технике у белорусского лидера особое отношение. Она напрямую связана и с продовольственной безопасностью.

Также подчеркнуто, что на тренды в мировом автопроме смотрят и на МТЗ. Тракторы — особая гордость страны. Каждый 10-й в мире создан белорусскими учеными, инженерами, конструкторами, заводчанами. «Беларусы» обрабатывают землю, обеспечивает хлебом миллионы жителей планеты. На предприятии активно осваивают новые направления. Создают ратраки, льдозаливочные машины. Экономные и значительно дешевле зарубежных аналогов. Все это поручения Президента: иметь в стране собственную спецтехнику. Так появилась машина для подземной перевозки людей на больших глубинах. Идеальная для новых белорусских горизонтов во всех смыслах.