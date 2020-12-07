«Тебе выломают дверь и выкинут с балкона»: задержан подозреваемый в угрозах следователю

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Этот же пользователь отправлял сообщения аналогичного характера милиционеру.Установили, что к этому причастен 34-летний житель Гродно. Его задержали правоохранители. На допросе подозреваемый пояснил, что регулярно просматривал деструктивные Telegram-каналы, в которых публиковали личные данные сотрудников силовых структур. По предварительным данным, житель облцентра отправил такие сообщения сорока сотрудникам.Следователем допрошены потерпевшие, у подозреваемого изъята компьютерная техника, просмотрена и приобщена к материалам уголовного дела переписка.Местный житель признан подозреваемым по ч. 1 ст. 366 (угроза применения насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) и ст. 364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК.Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.