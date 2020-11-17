Белорусский государственный академический театр юного зрителя порадует ребят новогодней сказкой «Тайна ледяных гор».
Отправиться в новогоднее путешествие вместе с актерами театра можно будет с 22 по 30 декабря 2020 года. Дополнительные показы пройдут также 2 и 3 января 2021 года.
– Каждый год мы стараемся удивлять зрителей и давать любимым историям новую окраску. Спектакль «Тайна ледяных гор» отражает борьбу добра и зла. Герои будут спасать любимый зимний праздник и главного виновника торжества – Дедушку Мороза из логова Снежной королевы, – пояснили в театре.
Показы всех спектаклей организовывают с учетом мер безопасности. Традиционные игры и хороводы у елки в рамках предновогодних представлений в этом году проведут в залах. Проводится регулярная влажная уборка, обрабатываются поверхности. В здании введен обязательный масочный режим.
По рекомендациям Минздрава, наполняемость зала в ТЮЗе не должна превышать 50% от всего количества посадочных мест. Зрители должны быть размещены так, чтобы дистанция между ними была не менее 1–1,5 м. Всем гостям предлагают обработать руки дезинфицирующим средством.
Фото: БЕЛТА
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Театральный новый год: ТЮЗ готовит премьеру сказки «Тайна ледяных гор»
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