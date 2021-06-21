Традиционная акция "Память" в этом году пройдет 22 июня в парке им. Жилибера. Гуманитарный колледж Гродненского государственного университета им. Янки Купалы покажет театрализованную постановку о первых минутах войны. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу вуза.
– Танцевальные номера, поэзия, тематические постановки с живой музыкой перенесут зрителей в атмосферу военного времени. Можно будет взглянуть на страшную трагедию глазами простых людей, которые приняли удар врага, – прокомментировали в пресс-службе университета.
В парке также будет зажжена лампада, которую потом доставят на пограничную заставу имени Героя Советского Союза лейтенанта Виктора Усова. В 2:00 там начнется митинг-реквием: люди будут вспоминать, как пограничники заставы сражались в своем первом и последнем в жизни бою.
Это будет уже десятая акция "Память". Все имена и истории, которые будут упоминаться, – реальные. В подготовке мероприятия приняло участие более 150 человек. Среди них учащиеся и выпускники Гуманитарного колледжа, приглашенные коллективы города, артисты Гродненского областного драматического театра и театра кукол, а также курсанты военного факультета ГрГУ им. Янки Купалы.
В Гродненском облисполкоме пояснили, что мероприятия, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны, проходят во всех районах области. Можно посетить тематические выставки, акции памяти, вело- и автопробеги, выступления военных агитбригад в небольших и отдаленных населенных пунктах. К примеру, в Ивьевском районе проведут своеобразный диалог поколений. Известные люди района, чье детство пришлось на военные и послевоенные годы, поделятся воспоминаниями с молодежью.
В Гродно 22 июня финиширует областная эстафета передачи Вечного огня "Помним".
Фото из архива БЕЛТА
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Театрализованную постановку о первых минутах войны представят в Гродно в полночь 22 июня
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