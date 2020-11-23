Театр-студия киноактера покажет триллер "Мышеловка" по пьесе Агаты Кристи 12 и 14 декабря

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– прокомментировали в театре.Режиссером-постановщиком выступил заслуженный деятель искусств Беларуси народный артист Александр Ефремов. Над спектаклем также работали художник-постановщик Игорь Хруцкий, композитор Леонид Ширин, художник по костюмам Нина Гурло. В постановке задействован великолепный актерский состав, в их числе – заслуженные артисты Беларуси Ирина Нарбекова и Анатолий Терпицкий.