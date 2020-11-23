Премьера триллера "Мышеловка" по мотивам пьесы Агаты Кристи состоится 12 и 14 декабря на сцене заслуженного коллектива Беларуси Театра-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм", сообщает БЕЛТА.
Фото: depositphotos.com
– Одно из самых захватывающих и трагичных произведений детективного классика легло в основу нашей постановки. Рассказывается о прошлом, сбежать от которого невозможно. События разворачиваются в уютном семейном отеле, который принадлежит молодой супружеской паре Молли и Джайлсу Рэлстонам. И вот приезжают первые постояльцы. Из-за снегопада владельцы отеля и гости оказываются отрезанными от всего мира. Внезапно в пансион приезжает сержант полиции и сообщает, что здесь, возможно, произойдет преступление. Кто-то из находящихся в пансионе – будущая жертва, а кто-то – убийца. Страх поглощает всех. Недомолвки и подозрения еще больше усугубляют ситуацию. Прошлое дает о себе знать – оно порождает серию таинственных убийств, – прокомментировали в театре.
Режиссером-постановщиком выступил заслуженный деятель искусств Беларуси народный артист Александр Ефремов. Над спектаклем также работали художник-постановщик Игорь Хруцкий, композитор Леонид Ширин, художник по костюмам Нина Гурло. В постановке задействован великолепный актерский состав, в их числе – заслуженные артисты Беларуси Ирина Нарбекова и Анатолий Терпицкий.
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Театр-студия киноактера покажет триллер "Мышеловка" по пьесе Агаты Кристи 12 и 14 декабря
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