Национальный драматический театр имени Максима Горького вновь собрал зрителей после вызванного COVID-19 перерыва, сообщает Белтелерадиокомпания.
Больше месяца труппа находилась на карантине. Гостей порадовали одной из самых любимых постановок – спектаклем «Пане Коханку». Показ состоялся на сцене Дворца профсоюзов – родное здание сейчас на ремонте.
Всего на ноябрь запланировано 9 спектаклей, среди них –"Эдип", "Двенадцатая ночь", "Viva commedia!".
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Театр им. М. Горького дал первый спектакль после карантина
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Фото: Сергей ЛОЗЮК