Театр им. М. Горького дал первый спектакль после карантина

Больше месяца труппа находилась на карантине. Гостей порадовали одной из самых любимых постановок – спектаклем «Пане Коханку». Показ состоялся на сцене Дворца профсоюзов – родное здание сейчас на ремонте.Всего на ноябрь запланировано 9 спектаклей, среди них –"Эдип", "Двенадцатая ночь", "Viva commedia!".