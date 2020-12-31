Театр эстрады подготовил насыщенную программу к Новому году и Рождеству

А уже завтра начнутся показы нашей второй премьерной программы – новогодней квест-сказки «Приключения в Снеговичной стране». Мы очень ждем встречи со зрителями, потому что готовим интересный и необычный формат. Это будет интерактивное представление, где дети станут его непосредственными участниками и будут вместе с героями двигать ход истории, – рассказали в Театре эстрады.Новогодняя квест-сказка «Приключения в Снеговичной стране» пройдет в АК «Победителей, 14» (бывший БЕЛЭКСПО) с 24 декабря по 5 января.Взрослой аудитории покажут новогодние шоу-программы «Карнавальная ночь» и «Тайны Рождества».Увидеть новогоднюю шоу-программу «Тайны Рождества» приглашают 24 декабря в 19:00 и 5, 6 января в 19:00. А новогоднюю программу «Карнавальная ночь» покажут 28 и 29 декабря, а также 12, 13 и 14 января.Фото театра