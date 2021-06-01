Театр эстрады подготовил большую программу для детей на каникулах, сообщила sb.by начальник концертного отдела театра Марина Гаврищук.
– Чтобы порадовать своих маленьких друзей, Театр эстрады подготовил насыщенную программу на весь июнь. Предлагаем провести этот месяц вместе с Театром эстрады в компании сказочных героев, которые порадуют всех детей и родителей своим весельем, музыкальностью и яркими костюмами, – рассказала Марина Гаврищук. – Если вы не попали на наши премьеры музыкальных сказок в марте, вам обязательно стоит посетить их в июне. Почему? Наши спектакли насыщены разными событиями, юмором и интересными яркими персонажами, где также ожидается много сюрпризов для зрителей и нестандартных поворотов в сюжете, о которых вы и не догадываетесь. В театре эстрады очень любят вовлекать зрителей в свои постановки, поэтому наши сказки полны интерактива и интересных взаимодействий.
На летних каникулах 2, 3, 17 и 18 июня ребята смогут совершить веселую прогулку по стокгольским крышам и узнать, как поживает та самая шведская семья в музыкальной сказке «Тот самый Карлсон и Малыш».
7, 8, 9 июня Театр эстрады представит веселую сказку про маленьких сказочных человечков Ох и Ах, которые решили противостоять злой волшебнице Гаргамель. Зрителей ждет яркая музыкальная постановка, смешные сцены с переодеваниями, веселые песни и необычные костюмы.
10,11,14,15,16 июня еще одна музыкальная сказка разукрасит летние каникулы ребят. Музыкальный спектакль «Котовасия и Пёсостория» расскажет всем любознательным зрителям, существует ли все-таки дружба между кошками и собаками.
– Все детские постановки театра эстрады пользуются большой популярностью и очень нравятся детям, поэтому не возникает сомнений –Театр эстрады станет любимым местом времяпрепровождения для детей и их родителей не только на этих каникулах, – заключила Марина Гаврищук.
Фото: Театр эстрады
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Театр эстрады подготовил большую программу для детей на летних каникулах
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