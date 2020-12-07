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Театр эстрады готовит праздничное шоу «Новогодний Голубой огонёк: Назад в будущее»

Каждый номер шоу – это зажигательный хит, самые лучшие пожелания, это неудержимая энергия и задор. Будет устроен настоящий танцевальный флешмоб: артисты и зрители объединятся в песнях и танцах, чтобы получить незабываемое удовольствие от новогоднего праздника. 


Во время шоу будут воспроизведены легендарные хиты эпохи «Диско», 80-х и 90-х, которые в свое время будоражили сознание не одно поколение слушателей. Под эти песни мы влюблялись, дружили, передавали из рук в руки заслушанные до дыр кассеты и виниловые пластинки. Сегодня уже новое поколение слушает и перепевает песни того времени, они и сегодня несут невероятно позитивную и мелодичную энергетику, заставляя испытывать вновь такие же волнительные моменты жизни, как и тогда.

Праздник начнется прямо с фойе Дворца, где зрителей встретят новогодние персонажи. Сохранить моменты праздника помогут фотокарточки, которые можно будет сделать в праздничной фотозоне, а также с помощью авторской маски в «Инстаграме». 

Вместе с артистами и зрителями будет совершено настоящее музыкальное путешествие во времени. Захватывающий сюжет и постоянное взаимодействие со зрителями на сцене станут «изюминкой» традиционного новогоднего шоу.

Украсят этот вечер выступления артистов белорусской эстрады: заслуженные артистки Республики Беларусь Ольга Вронская, Гюнешь, Жанет, ансамбль «Верасы», шоу «Аллюр», Елена Гришанова, группа «PROвокация», ALEN HIT, Александр Сухарев, группа «ByCity», группа «Las Vegas», Анна Благова, Ольга Змурщик, Инга Киселёва, Евгений Ермолкович, Дмитрий Сергеев, Ольга Колесникова, Екатерина Медведева, Шир, Дмитрий Никитин, балет театра «Fusion», шоу-театр «Хвілінка».

Ведущие праздника: Максим Сокол и Екатерина Муратова, Владимир Воронков, Владимир Николаев, Руслан Чернецкий, Наталья Пищикевич, Екатерина Шумская, Диана Черных.

Приглашенными артистами станут заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха, Анжелика Пушнова, арт-группа «Беларусы», Светлана Агарвал, Руслан Березовский, группа «Аура».

Фото: pixabay.com
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