ТД «Валерьяново» хочет купить Олексин. Президент: уверен, он сделает более ответственно, потому что вкладывает свои деньги

Сегодня Александр Лукашенко посещает торговый дом «Валерьяново» в Минском районе. Учредителями объекта сегодня помимо агрокомбината «Ждановичи» являются агрокомбинат «Дзержинский», Минский молочный завод № 1 и «Велес-Мит».
По словам губернатора Минской области Александра Турчина, последней компании предлагается продать весь торговый комплекс. Президент поинтересовался, какая цель у этого замысла. Собственник «Велес-Мис» Алексей Олексин объяснил: объекту нужны дополнительные инвестиции. Сегодня есть необходимость в том, чтобы заработали верхние этажи комплекса, для этого их хотят перепрофилировать под конкретного инвестора (оператора одной из сети фастфуда). Бизнесмен продолжил:
– Второй вопрос, как вы и сказали, добавить возможность в выходные торговать, чтобы площади не пустовали. Оставить место, которое бы в субботу-воскресенье могли занять фермеры. Можно создать отдельные площади для разделки продукции прямо здесь на месте и дополнить торговую площадку летней торговлей.
– Значит, в нынешнем состоянии вы, учредители, этого сделать не можете? – уточнил Александр Лукашенко.
Как доложили собственники, в процессе строительства объекта были свои сложности, связанные с финансированием.
– Я не радею этим вопросом, чтобы купить и сделать, – признался Алексей Олексин. – Но если что-то делать, надо искать инвестора.
Бизнесмен также добавил, что при нынешних ставках аренды, которые существенно снизились, окупаемость объекта будет довольно долгой. При уровне арендных ставок 2018 года окупаемость составляла 10–12 лет. При этом поднять цены до уровня рентабельных также сложно – арендаторы просто не придут сюда.
Александр Лукашенко заявил:
– Незыблемо должно быть – доступ на рынок. А кто здесь будет заниматься, мне, в принципе, все равно. Я абсолютно не против. И уверен, что, наверное, он (Алексей Олексин. – Прим. ред.) сделает более ответственно, потому что он рискует, вкладывает свои деньги.
Смотрите, мужики, сами: если вам надо этот объект - пожалуйста, работайте так, как считаете нужным. Вы четверо вложились, я знаю, было непросто. Вы разберитесь сами, без давления сверху: сядьте вчетвером и определитесь. Нам сейчас не надо друг друга брать за шиворот и колотить, всем надо объединиться и пережить эти непростые времена.
Фото: БЕЛТА
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ТД «Валерьяново» хочет купить Олексин. Президент: уверен, он сделает более ответственно, потому что вкладывает свои деньги
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