В Древнем Риме повивальные бабки пользовались метлами, чтобы выметать злых демонов из помещений, где находились роженицы. Со временем метла превратилась в средство доставки на шабаш. Но вместо горы Брокен сейчас каждую субботу шабаши проходят на центральных улицах Минска, сообщили в эфире авторской программы Григория Азаренка "Тайные пружины политики – 2020" на телеканале СТВ.
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«Тайные пружины политики». Мнение Григория Азарёнка о женских акциях протеста
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