Татьянин день или День студента: что поможет 25 января обрести счастье

Православные верующие сегодня чтут память Татьяны Римской – святой, которую считают символом доброты и покровительницей студентов. Два этих праздника тесно переплетаются между собой. Кроме того, все Татьяны в этот день отмечают именины.
Фото: fakt777.ru
Святая мученица Татьяна родилась в Риме в конце II века в знатной семье. Ее отец был высокопоставленным человеком, тайно исповедовал христианство и приобщал дочь к вере. В возрасте 18 лет она отказалась от замужества и решила посвятить жизнь служению Христу. За свои добродетели и труды она была возведена в диаконисы. Этот чин существовал в древней Церкви и означал, что девушка при храме должна исполнять некоторые важные обязанности. К примеру, готовить женщин к крещению, следить за порядком в церкви, заниматься делами милосердия.
В то время когда происходили гонения на христиан, язычники схватили Татьяну, привели ее в храм Аполлона и стали принуждать поклониться статуе этого языческого бога. Она была вынуждена начать молиться. В тот момент случилось сильное землетрясение: крыло храма рухнуло и даже придавило жрецов. Мученицу пытали несколько дней, но так и не смогли заставить ее отречься от Христа. Когда стало очевидно, что пытки бессмысленны, а сама Татьяна не предаст свою веру, ее казнили вместе с отцом. Это произошло 12 января в 255 году.
Но праздником этот день стал только в 1755, году. Тогда 25 января императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об учреждении Московского университета. С тех пор 25 января называют днем Татьяны и Днем студента, а мученицу Татьяну считают покровительницей наук и студенчества.
Фото: multiurok.ru
Считается, что в этот день нужно сходить в храм и помолиться о здоровье детей и о собственном. Так как святая Татьяна является еще и покровительницей женщин, беременных, матерей. Посетить храм нужно и студентам. Они должны поставить свечу покровительнице, попросить у нее помощи в обучении, хорошей памяти и удачи. Можно также обратиться к святой с волнующим вопросом и быть внимательными в течение дня – вам обязательно будет послан знак. Наши предки верили, что, если в этот день загадать искреннее желание от души, оно, вероятнее всего, скоро станет реальностью. Его лучше всего загадывать на улице, смотря на солнце или небо.
В Татьянин день желательно сделать добрые дела, помогать нуждающимся. Нужно позаботиться о том, чтобы в доме было чисто, уютно и тепло, а все члены семьи пребывали в хорошем настроении. Если между вами были какие-то разногласия, их стоит забыть и помириться.
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Татьянин день или День студента: что поможет 25 января обрести счастье
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