Татьянин день или День студента: что поможет 25 января обрести счастье

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Святая мученица Татьяна родилась в Риме в конце II века в знатной семье. Ее отец был высокопоставленным человеком, тайно исповедовал христианство и приобщал дочь к вере. В возрасте 18 лет она отказалась от замужества и решила посвятить жизнь служению Христу. За свои добродетели и труды она была возведена в диаконисы. Этот чин существовал в древней Церкви и означал, что девушка при храме должна исполнять некоторые важные обязанности. К примеру, готовить женщин к крещению, следить за порядком в церкви, заниматься делами милосердия.В то время когда происходили гонения на христиан, язычники схватили Татьяну, привели ее в храм Аполлона и стали принуждать поклониться статуе этого языческого бога. Она была вынуждена начать молиться. В тот момент случилось сильное землетрясение: крыло храма рухнуло и даже придавило жрецов. Мученицу пытали несколько дней, но так и не смогли заставить ее отречься от Христа. Когда стало очевидно, что пытки бессмысленны, а сама Татьяна не предаст свою веру, ее казнили вместе с отцом. Это произошло 12 января в 255 году.Но праздником этот день стал только в 1755, году. Тогда 25 января императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об учреждении Московского университета. С тех пор 25 января называют днем Татьяны и Днем студента, а мученицу Татьяну считают покровительницей наук и студенчества.Считается, что в этот день нужно сходить в храм и помолиться о здоровье детей и о собственном. Так как святая Татьяна является еще и покровительницей женщин, беременных, матерей. Посетить храм нужно и студентам. Они должны поставить свечу покровительнице, попросить у нее помощи в обучении, хорошей памяти и удачи. Можно также обратиться к святой с волнующим вопросом и быть внимательными в течение дня – вам обязательно будет послан знак. Наши предки верили, что, если в этот день загадать искреннее желание от души, оно, вероятнее всего, скоро станет реальностью. Его лучше всего загадывать на улице, смотря на солнце или небо.В Татьянин день желательно сделать добрые дела, помогать нуждающимся. Нужно позаботиться о том, чтобы в доме было чисто, уютно и тепло, а все члены семьи пребывали в хорошем настроении. Если между вами были какие-то разногласия, их стоит забыть и помириться.