Татьяна Куконенко: звание героя – цена человеческой жизни и преданность Родине

Татьяну трудно назвать вдовой. С момента гибели супруга – летчика Никиты Куконенко в Барановичах прошло уже больше полугода, но обручальное кольцо она не снимает. О своих ощущениях говорит, едва сдерживая слезы:
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– Приходит какое-то осознание. До этого я каждый вечер ждала, что он придет с работы, а сейчас понимаю, что нет, не придет. Когда ребятам присвоили звания героев, два чувства смешались внутри. Это безграничная гордость, что их поступок действительно оценили по достоинству. Но, с другой стороны, медали нужно носить, а не так, чтобы они где-то лежали в коробочке на полке.
Никита и Татьяна были женаты всего восемь месяцев, хотя дружба между ними завязалась гораздо раньше. Вспоминая об этом, Татьяна светлеет лицом:
– Дружить мы стали, когда я была в третьем классе, а он в пятом. Мы учились в одном кадетском училище. Позже в силу обстоятельств я перевелась в другое кадетское. Когда стали курсантами, у каждого в своем вузе были свои заботы. Мы не общались. А в августе 2019 года Никита пригласил меня погулять, мы возобновили общение. В сентябре он пригласил меня на свидание и на смотровой площадке Национальной библиотеки предложил встречаться. Спустя время я приехала в Лиду, он был на стажировке. Мы кормили уточек возле Лидского замка и заговорили о нашей дальнейшей жизни. Тогда он и сказал: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Хочу, чтобы мы были вместе, чтобы ты была рядом. А не так, что между нами 400 километров. Я хочу от тебя детей». И через месяц мы расписались.
В день трагедии Татьяна готовилась к выпускному в Академии МВД. В комнате общежития подруги ей настойчиво предлагали позвонить мужу:
– У меня вдруг сразу такая пустота внутри, прямо сердце останавливается. Я звоню – он не берет. Я спрашивала, что случилось. Девочки выбежали из комнаты, заходят с курсовым офицером, он и сообщил, что Никиты нет. Я сразу не поняла. Позвонила своему будущему начальнику, на тот момент я должна была идти в исправительное учреждение открытого типа, он с командиром авиабазы хорошо общается. Он подтвердил. А потом позвонил командир эскадрильи и тоже сказал прямо: «Ваш муж погиб». Я помню, что закричала, наверное, вся академия услышала и все… Потом помню только гроб и больше ничего.
Татьяна рассуждает о смысле высокого звания Героя Беларуси:
– Герой – это человеческая жизнь. Цена человеческой жизни. Такой поступок не каждый готов совершить. Я более чем уверена, когда под тобой целый город, плюс там недалеко нефтебаза… Мы ездили в Барановичи, я видела, как близко там все расположено. Они могли прыгнуть. Вопрос в другом: смогли бы они потом с этим жить? Зная своего мужа, он бы не смог точно. И не дай бог какие бы потом случились последствия. Да, это человеческая жизнь, а также преданность своей Родине.
Фото: БЕЛТА