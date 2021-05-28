Татьяна Хмель: пандемия не затронула представителей сферы культуры

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– сказала Татьяна Хмель и пояснила: –Ведущий «Будней» Вадим Шепет в продолжение темы отметил: среди оппозиционно настроенных сил бытует мнение, что Беларусь выбрала плохой путь по борьбе с пандемией коронавируса, не вводя локдаунов. В том числе в сфере культуры. Журналист напомнил, что в ряде других государств из-за распространения COVID-19 закрыли концертные площадки, застопорилась работа деятелей искусства. Довольны этим не все: некоторые люди бастуют, пытаются вернуть возможность выступать, доносить свое творчество до других. В связи с этим возникает вопрос: может, стратегия Беларуси оказалась лучше?– подчеркнула Татьяна Хмель.В пример она привела концерт Ярослава Сумишевского в Борисове, который посетила несколько дней назад.рассказала гостья программы.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.