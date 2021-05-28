Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Татьяна Хмель: пандемия не затронула представителей сферы культуры

Татьяна Хмель: пандемия не затронула представителей сферы культуры

Таким мнением первый заместитель начальника главного управления культуры Минского областного исполнительного комитета Татьяна Хмель поделилась в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


– Мне кажется, пандемия не затронула представителей сферы культуры, – сказала Татьяна Хмель и пояснила: – Мы работаем уверенно, проводим мероприятия – в программе их очень много. Поэтому я считаю, что пандемия идет сбоку от представителей сферы культуры.

Ведущий «Будней» Вадим Шепет в продолжение темы отметил: среди оппозиционно настроенных сил бытует мнение, что Беларусь выбрала плохой путь по борьбе с пандемией коронавируса, не вводя локдаунов. В том числе в сфере культуры. Журналист напомнил, что в ряде других государств из-за распространения COVID-19 закрыли концертные площадки, застопорилась работа деятелей искусства. Довольны этим не все: некоторые люди бастуют, пытаются вернуть возможность выступать, доносить свое творчество до других. В связи с этим возникает вопрос: может, стратегия Беларуси оказалась лучше?

Подписаться

– Я считаю, что наш путь очень правильный, – подчеркнула Татьяна Хмель.

В пример она привела концерт Ярослава Сумишевского в Борисове, который посетила несколько дней назад. «Знаете, что удивило? Полный аншлаг. Люди говорили: «Слава богу, что, несмотря на пандемию, вы собираете полные залы, что есть возможность провести хорошее мероприятие». Они хлопали в ладоши и продолжали: «Мы здоровые, мы хотим жить, и очень хорошо, что творческие люди сегодня нас веселят», – рассказала гостья программы.


Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.



Татьяна Хмель: культура – это политический инструмент, который работает на передовой

Татьяна Хмель о ХХ Национальном фестивале белорусской песни и поэзии «Молодечно-2021»: город готов к приему гостей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Михалевич Диана
Версия для печати
Новости и статьи
Солигорчанин занимался незаконной рыбалкой и сам попался на крючок мошенника
В Брестской таможне открыли фотоэкспозицию «Ветераны таможенной службы»
Названа неожиданная причина болей в суставах
Газетный специалист обязан уметь работать с цифровыми источниками
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Головченко: укрепление региональной интеграции СНГ должно стать ответом мировым потрясениям
Медик рассказал о связи кашля с заболеваниями сердца
В этом году на летнее оздоровление детей примут 5,6 тысячи лагерей
Кривошеев: у журналистов есть обязательство перед обществом и государством
Политолог: закрепление конституционного статуса ВНС вводит механизм так называемого императивного мандата
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Самолетный роман
Лукашенко поздравил Башара Асада с переизбранием на должность Президента Сирии
Беларусь всегда будут склонять на ту или другую сторону, пытаться использовать и подчинить
Татьяна Хмель о ХХ Национальном фестивале белорусской песни и поэзии «Молодечно-2021»: город готов к приему гостей
В I квартале Беларусь экспортировала в Россию продовольствия и сельхозсырья на 1075,2 млн долларов
Министр здравоохранения Казахстана побывал на «Белмедпрепаратах» и познакомился с процессом производства вакцины против коронавируса
Председатель Госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо поздравил собратьев по оружию с Днем пограничника
В Барановичском районе владелец лесопилки похитил древесину у лесхоза
В Конституционной комиссии предлагают укрепить финансово-экономическую базу местного самоуправления
Радиоэфиры формируют общественное мнение
Тест: кто из звездных блондинок на самом деле брюнетка
мнение
Виктория КОХНО
Убить Моргенштерна, или Обратная сторона числа 999
Прогноз погоды на выходные: кратковременные дожди и до +21 °С
Конкурс красоты «Мисс Минщина 2021» - стрим
Бугров: необходимо поднимать статус депутатов местных Советов
В Греции заработали театры под открытым небом
БРСМ презентует на ТИБО-2021 проекты "100 идей для Беларуси"
Матчами в Витебске и Минске стартует 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу
В Гродненском районе активисты БРСМ провели акцию «#ЗаДело»
Миклашевич рассказал о полномочиях, которыми предлагается наделить Всебелорусское народное собрание
Президент призывает страны СНГ к более тесному единению и предостерегает от опрометчивых решений
Производство вакцин, помощь соседям, открытие границ: Лукашенко поделился своим мнением о пандемии
мнение
Николай ЩЕКИН
Бессилие силы Запада
В Беларуси стартует выставка-конкурс детского творчества "АрхНовация"
Всебелорусскому народному собранию планируется придать конституционный статус высшего представительного органа народовластия Беларуси
Кипр с 10 июня отменит комендантский час
Татьяна Хмель: культура – это политический инструмент, который работает на передовой
"Белавиа" отменила рейсы в Таллинн с 28 мая по 28 августа
Концерт, интерактивные площадки и квесты – в Могилеве отметят День защиты детей
В России шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа
Лукашенко: общественность должна видеть результаты работы в СНГ
Татьяна Хмель: пандемия не затронула представителей сферы культуры
Лукашенко: развитие связей внутри СНГ – один из незыблемых приоритетов внешней политики Беларуси
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Форпост новой Евразии
В Японии начали разбор инцидента с участием судна "Амур"
Лукашенко: один из аргументов в пользу интеграции – целенаправленная работа внешних сил против Содружества
Лукашенко: СНГ состоялось и вновь подтверждает свою жизнеспособность
Авторы
СКАНИРУЙТЕ