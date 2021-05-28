Татьяна Хмель о ХХ Национальном фестивале белорусской песни и поэзии «Молодечно-2021»: город готов к приему гостей

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Коротко о главном. Фестиваль, который начал проходить в Беларуси с 1993-го, в этом году состоится 11–12 июня. Мероприятие посвящено Году народного единства.– сказала Татьяна Хмель. Она также отметила, что почти все приготовления к фестивалю уже закончены.подчеркнула гостья программы.добавила спикер. Она уточнила, что Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии местные жители называют символом города и с нетерпением его ждут.В преддверии фестиваля пройдет несколько других мероприятий, связанных с ним. Это выставка «Фестывальны шлях», на которой будет представлено 120 фотоснимков – ярких моментов из жизни мероприятия. Она, как утверждает Татьяна Хмель, будет «дверьми» к амфитеатру в Молодечно. Также пройдет проект «Роднае слова», направленный на популяризацию белорусского языка.Фестиваль начнется 11 июня. Его центральным событием станет Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, художественным руководителем которого является народный артист Михаил Финберг.Кроме концертов посетителей мероприятия ждет ряд других интересных событий: выставка скульптуры, фестиваль духовых оркестров Минской области, интервью и телепрограммы с деятелями культуры, а также театральные представления для детей и взрослых. Кстати, будет и знаменитая «Паўлінка» Национального академического театра им. Янки Купалы.Таким образом, как подчеркнула Татьяна Хмель,Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.