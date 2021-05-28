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  2. Татьяна Хмель о ХХ Национальном фестивале белорусской песни и поэзии «Молодечно-2021»: город готов к приему гостей

Татьяна Хмель о ХХ Национальном фестивале белорусской песни и поэзии «Молодечно-2021»: город готов к приему гостей

В эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» первый заместитель начальника главного управления культуры Минского областного исполнительного комитета Татьяна Хмель поделилась подробностями о подготовке юбилейного ХХ Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2021» и назвала ключевые элементы программы мероприятия.


Коротко о главном. Фестиваль, который начал проходить в Беларуси с 1993-го, в этом году состоится 11–12 июня. Мероприятие посвящено Году народного единства.

– Мы с нетерпением ждем этого мероприятия, потому что [во время его проведения] Молодечно на два дня становится культурным центром, который притягивает на свои площадки творческих людей, – сказала Татьяна Хмель. Она также отметила, что почти все приготовления к фестивалю уже закончены. «Город готов к приему гостей», – подчеркнула гостья программы.

– Необходимо отметить, что Молодечно – это культурный центр в минском регионе. Люди там с большим восхищением приходят посмотреть на разные творческие проекты, – добавила спикер. Она уточнила, что Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии местные жители называют символом города и с нетерпением его ждут.

В преддверии фестиваля пройдет несколько других мероприятий, связанных с ним. Это выставка «Фестывальны шлях», на которой будет представлено 120 фотоснимков – ярких моментов из жизни мероприятия. Она, как утверждает Татьяна Хмель, будет «дверьми» к амфитеатру в Молодечно. Также пройдет проект «Роднае слова», направленный на популяризацию белорусского языка. 

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Фестиваль начнется 11 июня. Его центральным событием станет Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, художественным руководителем которого является народный артист Михаил Финберг. 

Кроме концертов посетителей мероприятия ждет ряд других интересных событий: выставка скульптуры, фестиваль духовых оркестров Минской области, интервью и телепрограммы с деятелями культуры, а также театральные представления для детей и взрослых. Кстати, будет и знаменитая «Паўлінка» Национального академического театра им. Янки Купалы.

Таким образом, как подчеркнула Татьяна Хмель, «в Год народного единства в фестивале объединили все направления культуры». 

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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