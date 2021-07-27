В Токио продолжаются главные старты четырехлетия. В пятый соревновательный день, 27 июля, наши спортсмены выступают в четырех видах спорта – бокс, парусный спорт, стрельба из пневматической винтовки, теннис.
Белорусская спортсменка Татьяна Дроздовская (парусный спорт) представляет Беларусь в гонках по классу «Лазер-радиал». К настоящему моменту после шести гонок она занимает 21-е место. Лидирует представительница Швеции Юсефин Ульссон. На следующей позиции расположилась спортсменка из Венгерии Мария Эрди.
Заслуженный мастер спорта Беларуси Татьяна Дроздовская уже в пятый раз представляет нашу страну на Олимпийских играх. Лучший результат она показала на стартах 2012 года, заняв 5-е место.
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Татьяна Дроздовская после шести гонок на ОИ занимает 21-е место в классе "Лазер-радиал"
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