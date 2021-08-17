Тарифная квота на ввоз 20 тыс. т свинины и 10,9 тыс. т мяса птицы установлена ЕЭК для Беларуси

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила установить и распределить тарифные квоты в отношении некоторых видов мясной продукции и молочной сыворотки на следующий год. Это следует из информации, предоставленной торговым блоком ЕЭК, передает БЕЛТА.
- В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе ЕЭК определяет тарифные квоты в отношении отдельных категорий сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, с учетом балансов их потребления и производства в государствах-членах, а также обязательств стран перед Всемирной торговой организацией, - сообщил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
По прогнозам, в грядущем году в ЕАЭС будет наблюдаться отрицательная разница между объемами производства и потребления продукции в следующем размере: для мяса крупного рогатого скота - 237,4 тыс. т, свинины - 34,9 тыс. т, мяса птицы - 281,3 тыс. т и молочной сыворотки - 0,5 тыс. т.
- Для Казахстана и России тарифные квоты на 2022 год установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО. Для Армении, Беларуси и Кыргызстана тарифные квоты определены в пределах разницы между производством и потреблением с учетом запрашиваемых сторонами объемов, - добавили в торговом блоке ЕЭК.
Уточняется, что по мясу крупного рогатого скота квоты будут равняться 5 тыс. т для Армении, 21 тыс. т для Казахстана, 5 тыс. т для Кыргызстана и 570 тыс. т для России. По свинине квоты будут следующие: 7,5 тыс. т для Армении, 20 тыс. т для Беларуси и 4,5 тыс. т для Кыргызстана.
- Квоты по мясу и субпродуктам птицы составят 44 тыс. т для Армении, 10,9 тыс. т для Беларуси, 140 тыс. т для Казахстана, 58 тыс. т для Кыргызстана и 364 тыс. т для России. Квота на ввоз молочной сыворотки установлена для Армении в объеме 0,5 тыс. т и России в объеме 15 тыс. т, - сказали в ЕЭК.
Фото: pixabay.com