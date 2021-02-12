Тарасевич: честный открытый диалог между государственной властью и бизнесом должен продолжаться на постоянной основе

Честный открытый диалог между государственной властью и бизнесом должен продолжаться на постоянной основе. Такое мнение высказала директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М .С. Кунявского Жанна Тарасевич, выступая на VI Всебелорусском народном собрании.



– Формирование частного сектора зачастую происходило не благодаря, а вопреки обстоятельствам, как и становление нашего суверенного государства. В настоящее время сектор занимает значительное место в экономике страны. Только субъекты малого и среднего предпринимательства формируют 26% ВВП, 35% поступлений в бюджет и занятых в экономике, почти половину валютных поступлений от экспорта, – сказала Жанна Тарасевич.



Она отметила, что благодаря принятым решениям предыдущей пятилетки в нашей стране активно развивается новый сегмент предпринимательской инициативы, которая насчитывает почти 90 тысяч ремесленников, самозанятых и агроусадеб.



– Все больше частных предприятий позиционируют себя как социально ответственные. В трудный период пандемии они реализовали ряд социальных и благотворительных проектов, оказали помощь медикам и другим нуждающимся, а главное – максимально сохранили рабочие места, не допуская массовой безработицы.



По словам участницы ВНС, бизнес озабочен обеспечением устойчивости развития Беларуси, установлением стабильности и согласия в обществе. В период реформ важно не сломать экономическую систему, гарантировать всем субъектам экономики возможность работы в прозрачных и одинаково понятных условиях, уверена Жанна Тарасевич:



– Для этого предлагается в проекте Конституции предусмотреть специальный раздел: “Основные положения экономической политики и государственного управления социально-экономическим развитием”, в котором отразить главные постулаты, такие как уровень государственного регулирования экономикой, гарантии свободы предпринимательской инициативы, конкуренция, социально-трудовые отношения и другие.



По мнению директора БСПН, в программе на новую пятилетку необходимо предусмотреть совершенствование налоговой и пенсионной систем, деловой среды, проведение эффективной конкурентной политики.



– Принимается базовый тезис, что налоги должны платить все и нести соразмерную ответственность за неуплату. Но важно, чтобы после совершения всех обязательных платежей у честного налогоплательщика осталось желание и возможность инвестировать в развитие бизнеса в нашей стране. При этом нормы налогового законодательства и применение ответственности должны быть одинаково понятны для бизнеса, контролеров и судов, – считает Жанна Тарасевич.



Она добавила, что за счет частных инвестиций можно развивать объекты медицины и образования, предприниматели готовы этим заниматься.



Алина ДАНИЛОВИЧ