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  2. Тарасенко: со следующего года планируем прививать против ковида детей с 12 лет

Тарасенко: со следующего года планируем прививать против ковида детей с 12 лет

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире программы "Вопрос номер 1" на "Беларусь 1". 

Фото Таты КАВЕРИНОЙ.

- В Национальный календарь прививок внесена вакцинация против коронавируса по эпидпоказаниям - то есть на период эпидемиологического неблагополучия. Пока прививаться могут люди старше 18 лет, но со следующего года мы планируем вакцинировать детей от 12 лет. Это с учётом перспективы поставки вакцины для детей. 

Главный государственный санитарный врач отметил, что сейчас запас вакцины достаточен. 

- Запас составляет из расчета [вакцинировать] 800 000 человек и на этом заканчиваться препараты не будут. Чтобы не возникало ажиотажа и очередей, мы рекомендуем записываться на прививку заранее. 

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