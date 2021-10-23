Тарасенко: со следующего года планируем прививать против ковида детей с 12 лет

- В Национальный календарь прививок внесена вакцинация против коронавируса по эпидпоказаниям - то есть на период эпидемиологического неблагополучия. Пока прививаться могут люди старше 18 лет, но со следующего года мы планируем вакцинировать детей от 12 лет. Это с учётом перспективы поставки вакцины для детей.
Главный государственный санитарный врач отметил, что сейчас запас вакцины достаточен.
- Запас составляет из расчета [вакцинировать] 800 000 человек и на этом заканчиваться препараты не будут. Чтобы не возникало ажиотажа и очередей, мы рекомендуем записываться на прививку заранее.