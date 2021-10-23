- На сегодня подход пересмотрен: плановая помощь будет оказываться и в амбулаторно-поликлинической службе, и в центральных районных больницах - с учётом работы в нынешний период. Кроме того, в областных больницах и РНПЦ она не прекращалась. Повторю, плановая помощь и оказывалась, и будет оказываться, с корректировкой на поручение Президента. Процедуры будут проходить с учетом эпидситуации.
Тарасенко: плановая медпомощь будет оказываться, в том числе в поликлиниках и ЦРБ
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире программы "Вопрос номер один" на "Беларусь 1". Он напомнил, что Глава государства жёстко высказался на этот счёт и поручил помощнику Президента Александру Косинцу немедленно взять тему на контроль.
- На сегодня подход пересмотрен: плановая помощь будет оказываться и в амбулаторно-поликлинической службе, и в центральных районных больницах - с учётом работы в нынешний период. Кроме того, в областных больницах и РНПЦ она не прекращалась. Повторю, плановая помощь и оказывалась, и будет оказываться, с корректировкой на поручение Президента. Процедуры будут проходить с учетом эпидситуации.
- На сегодня подход пересмотрен: плановая помощь будет оказываться и в амбулаторно-поликлинической службе, и в центральных районных больницах - с учётом работы в нынешний период. Кроме того, в областных больницах и РНПЦ она не прекращалась. Повторю, плановая помощь и оказывалась, и будет оказываться, с корректировкой на поручение Президента. Процедуры будут проходить с учетом эпидситуации.