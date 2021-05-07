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  2. Тарасенко: нами получена собственная вакцина в пробирке, которая должна будет пройти контроль качества и безопасности

Тарасенко: нами получена собственная вакцина в пробирке, которая должна будет пройти контроль качества и безопасности

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – Главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. 


– Минздрав ведет разработку собственной инактивированной вакцины. Но производство это непростое, уверен, что РНПЦ эпидемиологии и микробиологии справится с поставленной задачей Главы государства и Правительства, – отметил замминистра. – В мире вакцин не хватает, поэтому страна, имеющая высокий уровень в области биотехнологий, может и должна иметь собственное производство. Вот почему так важно разработать отечественный препарат. 

По словам Александра Тарасенко, собственная вакцина – это гарантия биобезопасности, а значит, и национальной безопасности государства. 

– В результате реализуемого проекта мы возродим наши технологии и компетенции, что в будущем позволит встречать биологические угрозы более подготовленными. В настоящее время нами получен кандидатный вариант вакцины – так называемая вакцина в пробирке. Мы пошли по пути создания вакцины классического типа – убитой цельновирионной. Эта технология хорошо апробирована – применяется уже больше столетия. Основным из ее преимуществ является наличие в вакцине полного набора антигенов, необходимых для выработки иммунного ответа. Это инактивированная вакцина, в которой полностью отсутствует угроза восстановления патогенных свойств вируса. Этот тип вакцины хорошо изучен, мало реактогенен, и на него отсутствуют отдаленные побочные реакции и последствия. 

По словам замминистра, недостатком является трудоемкость и длительные сроки создания по сравнению с, например, векторными вакцинами. 

– Технология разработки и производства предусматривает работу с высокопатогенным материалом, поэтому требует высокого уровня биологической защиты. Необходимые условия для этого в нашей стране имеются в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Еще одним плюсом вакцины является возможность при необходимости оперативно менять ее состав, если будут выявлены значительные изменения в свойствах циркулирующих вирусов. Технология позволяет включать разные варианты вируса в вакцинный препарат. В настоящее время в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ведется постоянный мониторинг циркулирующих вариантов вируса, в том числе и выявление разнообразия среди завозных штаммов, то есть осуществляется скрининг образцов, полученных от пациентов с COVID-19, прибывших из-за рубежа. В этой работе принимают участие специалисты различных медицинских учреждений страны и Национальной академии наук Беларуси. Создание вакцины – непростой процесс. Далее перед нами стоят задачи по оценке безопасности и эффективности полученной вакцины в пробирке, а также проведения доклинических и клинических испытаний полученного препарата. Данная работа находится на жестком контроле. 

Фото: БЕЛТА
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