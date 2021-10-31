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  2. Тарасенко: на 2022 год запланирована вакцинация не менее 60% детского населения от 12 лет и старше

Тарасенко: на 2022 год запланирована вакцинация не менее 60% детского населения от 12 лет и старше

Об этом в эфире программы “Контуры” на телеканале ОНТ рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Александр Тарасенко.


Замминистра обратил внимание, что в некоторых странах в настоящий момент происходит иммунизация детского населения определенными видами вакцин против коронавирусной инфекции. В Беларуси подростков в возрасте 12 лет и старше, по словам Александра Тарасенко, будут прививать, вероятно, препаратом “Спутник М”, когда он пройдет все соответствующие клинические испытания.

- Все зависит от поставок. Прививочная кампания может начаться с декабря. Но на 2022 год запланирована вакцинация не менее 60% детского населения от 12 лет и старше, - отметил замминистра.

Фото: БЕЛТА
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