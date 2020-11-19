Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко заявил в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ.
Скриншот из видео
Медик отметил: предположительно, рост еще будет наблюдаться. И, возможно, более серьезный, чем во время первой волны.
– Беспечность со стороны граждан присутствует. Санитарно-эпидемиологическая служба в первую очередь работает над тем, чтобы население понимало, что беспечное поведение значительно увеличивает риск инфицирования не только коронавирусом, но и ОРВИ, – обозначил он.
Замминистра, говоря об ограничительных мерах и введении карантина, подчеркнул, что практикуемый ко многих странах локдаун лишь замедляет течение эпидемии. При выходе из него, как правило, вновь фиксируется рост заболеваемости.
– Я считаю, что сейчас рано говорить о введении карантина в учреждениях образования – на данный момент он преждевременен. Мы тщательно анализируем ситуацию в учебных заведениях. Когда отсутствуют хотя бы 30% учащихся, лишь тогда может рассматриваться вопрос об уходе на внеплановые каникулы.
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Тарасенко: мы сейчас работаем над тем, чтобы население понимало, что беспечное поведение увеличивает риск инфицирования коронавирусом
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