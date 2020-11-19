Тарасенко: мы сейчас работаем над тем, чтобы население понимало, что беспечное поведение увеличивает риск инфицирования коронавирусом

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Медик отметил: предположительно, рост еще будет наблюдаться. И, возможно, более серьезный, чем во время первой волны.– обозначил он.Замминистра, говоря об ограничительных мерах и введении карантина, подчеркнул, что практикуемый ко многих странах локдаун лишь замедляет течение эпидемии. При выходе из него, как правило, вновь фиксируется рост заболеваемости.